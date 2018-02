Roma, ladra dei record arrestata di nuovo: è una romana con 47 condanne alle spalle

di Adelaide Pierucci

Si chiama Margaret P. ed è romana. Quarantanove anni e un primato: 47 condanne per furto. La recordwoman della città eterna in piccole ruberie non ha rivali nei borseggi, non ama i complici e non teme le guardie. Una ladra esperta, in odore di cleptomania, a cui piace sfidare la sorte. Come prova l'ultimo colpo che di sicuro la riporterà davanti a un giudice. Voleva rubare un portafogli e ha scelto di sottrarlo a una impiegata di banca. È entrata in una filiale, ha puntato il box di una impiegata con una...