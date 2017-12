La “Corsa di Miguel” il 21 gennaio, iscrizioni nelle edicole e sul sito: 10 km, arrivo all'Olimpico

La Corsa di Miguel, la manifestazione che ricorda ogni anno a Roma la figura del maratoneta-poeta argentino Miguel Benancio Sanchez, è già partita. In 60 edicole di Roma e della provincia, sono scattate le iscrizioni per la versione non competitiva sui 10 chilometri e per la Strantirazzismo di 3. Una possibilità di ritirare subito il pettorale e lo scaldacollo griffato Miguel. Ma soprattutto la maglietta cult con il nome del maratoneta-poeta desaparecido "circondato" da personaggi e luoghi del suo mondo.Si può trovare l'edicola "miguelista" più vicina sul sito www.lacorsadimiguel.it dove è possibile iscriversi per la prova competitiva. La Corsa di Miguel si svolgerà domenica 21 gennaio con un tracciato nel cuore della Roma sportiva e l'arrivo all'interno dello stadio Olimpico. Sarà preceduta da un grande festival sul tema della corsa, "Corriamoci bene", che riempirà la Sala della Scherma del Foro Italico nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 gennaio. Saranno due giorni di iniziative che svarieranno fra le scene di corsa più note del cinema e della letteratura, da Forrest Gump a Stieg Larsson passando per Italo Calvino e Dustin Hoffman... E per l'occasione, il giornalista Sergio Pretto presenterà il suo romanzo "Sulle strade di Miguel", la storia di sei studenti del liceo Mamiani che si conoscono correndo per Miguel e organizzano un viaggio in Argentina per conoscere la sua storia.