Roma, la beffa sui bus turistici: centro off limits e rincari slittano all'anno prossimo

Arrivederci al prossimo anno. Forse. Gli annunciatissimi rincari per i bestioni di metallo che intasano il centro storico di Roma rimarranno sulla carta fino al 2019, stesso discorso per la tagliola sugli ingressi dei pullman nel cuore della Città eterna. Pensare che la prima bozza della riforma che porta il nome dell'assessore ai Trasporti, Linda Meleo, fissava il traguardo per il primo luglio 2018. Invece, no. Lacerata dagli scontri intestini - Meleo vs Adriano Meloni, l'assessore al Commercio; ma anche Meleo vs Enrico...