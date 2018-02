Roma, tavolino selvaggio, ecco le 30 strade senza regole: piani pronti ma fermi da 4 anni

di Lorenzo De Cicco

Per capire quanto sia facile impantanare un provvedimento nella vischiosa coltre della burocrazia romana, l'esempio di Tavolino selvaggio sembra perfetto: da quasi quattro anni nella sede del I Municipio sono pronti i piani per ricacciare indietro l'avanzata di seggiole e banchetti in trenta vie e piazze, tutte nel cuore dell'Urbe. Piani già approvati dalla Commissione tecnica del Municipio tra il 2013 e il 2014 e che però sono rimasti solo sulla carta. Dimenticati, inapplicati, in barba al decoro. Pensare che per...