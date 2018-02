di Michela Allegri

Le telecamere di sorveglianza della metropolitana lo riprendono mentre mangia, guarda lo specchietto retrovisore e, poi, parte, senza accorgersi che una donna è rimasta impigliata al portellone di uno dei vagoni del treno. La consulenza disposta dalla procura su quei filmati, però, sembra scagionare il macchinista della metro B indagato per lesioni colpose, dopo che Natalya Garkovic, bielorussa, 43 anni, il 12 luglio scorso venne trascinata per 135 metri dal convoglio in corsa. La vittima, per gli specialisti, sarebbe stata...