Roma, attraversa sulle strisce pedonali: travolta e uccisa da un'auto

Travolta da un'auto sulle strisce pedonali: donna muore. Una donna di 54 anni (C. D., le iniziali del nome e cognome della vittima) è stata investita da un'auto alle 8,30 di questa mattina mentre attraversava sulle "zebre" all'angolo tra via Titina De Filippo e via Camillo Pilotto ed è morta sul colpo. La donna stava andando a prendere l'autobus per recarsi al lavoro quando è stata falciata da una Fiat Panda, condotta anch'essa da una donna di 54 anni, che si è fermata a prestare i primi soccorsi. In corso i rilievi scientifici della Polizia di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano al lavoro per fare chiarezza sull'incidente.

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:42



