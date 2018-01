â€‹Intesa San Paolo ospita una preview della collezione Laura Biagiotti

Intesa Sanpaolo ospita oggi nella storica filiale di via del Corso a Roma la Maison Laura Biagiotti, simbolo di creatività, innovazione, femminilità e romanticismo. Fondata nel 1965 da Delia Biagiotti, l’azienda romana incarna una storia di imprenditoria tutta al femminile e da 50 anni è simbolo dell’eccellenza della moda italiana.



Si tratta - spiega una nota - del primo appuntamento organizzato dal Gruppo Intesa Sanpaolo per promuovere le best practice del tessuto imprenditoriale romano attraverso la spettacolarità e la bellezza delle creazioni di uno dei brand più importanti del Made in Italy. Un evento che pone la città di Roma al centro dell’attenzione della banca da sempre vicina al territorio e che vedrà esposti alcuni modelli che hanno reso questo marchio famoso in tutto il mondo.



All’evento presenti Lavinia Biagiotti, Presidente e Ceo della Biagiotti Group e per Intesa Sanpaolo Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori, Andrea Lecce, responsabile Direzione Marketing e Pierluigi Monceri, responsabile della Direzione regionale Lazio, Sardegna e Sicilia.



«La moda è uno dei settori trainanti per il Paese e quindi per Intesa Sanpaolo, che è il motore di crescita dell'economia reale dell'Italia. La nostra Banca riconosce il talento come elemento chiave per il rilancio dell'imprenditorialità del Paese e vuole contribuire al suo riconoscimento e sviluppo - commenta Pierluigi Monceri, responsabile della Direzione regionale Lazio, Sardegna e Sicilia di Intesa Sanpaolo -. Roma è una città con grandi potenzialità e che offre molte occasioni da cogliere con energia ed entusiasmo. Siamo qui per essere vicini ai nostri clienti e aiutarli a realizzare i propri progetti imprenditoriali».









