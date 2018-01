Roma, incubo carta d'identità: «Il rinnovo? Tra 4 mesi»

di Alessia Marani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DISAGI Tempi biblici per la carta di identità. Bisogna aspettare addirittura fino a tre, quattro mesi per avere o rinnovare il documento, ora rilasciato dal Comune di Roma esclusivamente in modalità elettronica, ossia con una card dotata di microchip i cui dati sono inseriti nello Spid, il sistema pubblico di identità digitale del Viminale. Tanto occorre aspettare, per esempio, nel XIV e nel IV municipio, a Monte Mario e al Tiburtino, maglie nere dell'anagrafe capitolina, dove i primi appuntamenti per presentare la...