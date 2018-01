Roma, altro schianto in Tangenziale, motociclista scivola per l'olio sull'asfalto: è grave

Motociclista scivola sull'asfalto sporco d'olio della tangenziale est, ricoverato al policlinico in codice rosso. E' accaduto intorno alle 10,45, sulla tangenziale Est in direzione Salaria nei pressi dell'uscita per piazzale Verano. Il motociclista è caduto a terra a causa di una sostanza oleosa sul manto stradale. Il centuaro, che era a bordo di un Kymco Downtown, è stato portato in codice rosso al policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma capitale del II gruppo Sapienza.

Mercoled├Č 17 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA