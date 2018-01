Roma, incidente su viale Marconi, ottantenne investe e uccide anziano di 84 anni

Un anziano di 84 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a Roma. L'incidente è avvenuto ieri sera a viale Marconi, all'altezza di via Valco San Paolo. Trasportato in gravi condizioni in ospedale, l'anziano è deceduto qualche ora più tardi. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo VIII Tintoretto. Il conducente della macchina, un 80enne, si è fermato a prestare soccorso.

Venerd├Č 12 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA