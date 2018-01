Roma, roulotte a fuoco a Fiumicino: salvata una donna

Una roulotte è andata completamente distrutta da un incendio la scorsa notte, intorno alle 3.30, all'Isola Sacra, nel comune di Fiumicino. A quanto si è appreso, l'occupante, una donna, è riuscita a mettersi in salvo ed è stata soccorsa, in stato di choc, e trasferita da un'ambulanza del 118 all'ospedale Grassi di Ostia. La roulotte si trovava in un terreno tra via Trincea delle Frasche e via Leandro Veri: dall'esterno della recinzione sono visibili, ad alcuni metri dal mezzo, due bombole. Sul posto, per domare il rogo, di cause ancora da chiarire, i vigili del fuoco. Sempre su via Trincea delle Frasche, ma verso le 7.30, è andata a fuoco poi una vettura, una Polo: l'ìncendio è stato spento sempre dai vigili del fuoco.

Sabato 13 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA