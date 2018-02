Roma, fuoco nel campo nomadi di Castel Romano: distrutte le cabine elettriche

Fiamme nella notte nel campo nomadi di Castel Romano su via Pontina, nel quadrante sud della città. Ad

andare a fuoco due cabine elettriche che alimentano l'insediamento. Non si registrano feriti. Sul posto gli agenti

della polizia locale del Gruppo Eur e squadre della protezione civile. Da chiarire le cause dell'incendio.

Venerdì 9 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:03



