Roma, Vendeva le auto ma non faceva i passaggi di proprietà: imprenditore arrestato per bancarotta fraudolenta

Imprenditore arrestato per bancarotta fraudolenta. I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma nei confronti di un imprenditore, Andrea Sereni di 44 anni, ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta ai danni della 'Sereni Auto Srl', società romana operante nel settore del commercio di autoveicoli.



Gli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma hanno scoperto che Sereni, in qualità di amministratore unico della società fallita, avrebbe distratto beni patrimoniali e risorse finanziare dell'impresa pari a oltre 1 milione e mezzo di euro. Inoltre, Sereni è stato denunciato per il reato di truffa, essendo stato accertato che «attraverso artifici e raggiri consistiti nel garantire la consegna degli autoveicoli e il regolare e puntuale adempimento delle pratiche amministrative concernenti il passaggio di proprietà», l'indagato avrebbe, di fatto, incassato i corrispettivi relativi alla vendita degli autoveicoli senza, tuttavia, provvedere al relativo passaggio di proprietà, in tal modo impedendo agli ignari clienti di poter fruire legittimamente dei mezzi acquistati e di poterli rivendere.



Gioved├Č 1 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:36



