Roma, il Miur in soccorso del Comune: quattro milioni per gli interventi

di Camilla Mozzetti

Per molte famiglie è arrivato tempo di tornare a sperare in una scuola accogliente ma soprattutto sicura dove far studiare i propri figli. L'incubo del terremoto, che a gennaio del 2017 dopo le scosse dell'agosto precedente capaci di distruggere il centro Italia tornarono a spaventare Roma, non si è mai sopito. Più che altro, oltre al timore, emerse l'esigenza di metter mano all'articolato complesso edilizio scolastico per garantire in ogni istituto l'adeguamento antisismico. A che punto siamo? Il...