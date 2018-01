Roma, schianto tra auto e moto sul Gra: grave motociclista

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto, intorno alle 9, in via Aurelia all'altezza del Gra a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del XIII Gruppo. L'uomo, che viaggiava su un'Honda Sh300 e si è scontrato con una Opel, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gemelli.

Marted├Č 23 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA