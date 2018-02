Roma, ucciso di botte fuori dalla discoteca: «Non volevano ucciderlo»

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un pestaggio finito male. Nessuna volontà di uccidere. La procura riscrive l'omicidio di Giuseppe Galvagno, l'imprenditore cinquantenne di origini siciliane massacrato di botte dai buttafuori della discoteca San Salvador dell'Eur la notte del 2 settembre. Per il pm Eleonora Fini, si è trattato di un omicidio preterintenzionale, non volontario. Il magistrato, che finora procedeva per omicidio volontario in concorso, ha rimodulato la contestazione a seguito della conclusione delle indagini che a carico dei tre...