Roma, maxi tamponamento tra auto, chiusa la galleria Giovanni XXIII: traffico in tilt

Chiusa per un incidente la galleria Giovanni XXIII. Poco prima delle 9.00 la polizia municipale ha dovuto interdire la galleria tra via della Pineta Sacchetti e viale Antonino di San Giuliano in direzione del Foro Italico, a causa di un tamponamento tra alcune auto, provocato molto probabilmente dalla pioggia.



Resta aperto, invece, l'accesso verso via Mario Fani. Il traffico resta congestionato su bran parte della Tangenziale Est.

Venerdì 2 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:23



