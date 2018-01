Roma, entra in un cantiere edile e ruba il portafoglio a un operaio: inseguito e arrestato

Furto in un cantiere edile in pieno centro storico: ladro sorpreso dai carabinieri. Ieri pomeriggio, nel corso di alcuni controlli del centro storico, i militari Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un romano di 38 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'Ordine, con l'accusa di furto aggravato. L'uomo, in via dell'Arancio, è entrato all'interno di un cantiere edile che era in allestimento per la realizzazione di alcuni lavori a uno stabile, ha raggiunto gli spogliatoi degli operai ed è riuscito a rubare il portafoglio di un operaio, impegnato al lavoro.



I carabinieri in abiti civili avevano già notato il 39enne e, dopo averlo riconosciuto, hanno deciso di seguirlo mentre si spostava tra le vie del centro storico fino a quando lo hanno visto intrufolarsi nel cantiere. Quando è uscito, ad attenderlo c'erano i due militari. È stato perquisito e trovato in possesso del portafoglio dell'operaio, subito avvisato dai colleghi che hanno assistito anche loro al fermo del ladro. Portato in caserma è stato trattenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo mentre il portafogli è stato riconsegnato all'operaio.

