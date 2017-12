Roma, furti a raffica: 200 appartamenti svaligiati

di Marco De Risi

Decine di furti notturni e non durante le feste di Natale. La sera della vigilia i ladri hanno svaligiato diversi appartamenti in varie zone della città. E i saccheggi si sono protratti anche nella giornata del 25. Dopo i regali e la felicità della festa, per molti romani è sopraggiunto lo sconforto di trovare a soqquadro l'abitazione. Fra polizia e carabinieri ammontano a circa 200 i sopralluoghi per furto durante il 24 ed il 25 Dicembre. I ladri, in questo frangente, colpiscono in modo inesorabile consapevoli che se...