Roma, rubarono la borsa dentro l'auto a una 75enne: fermato secondo complice

I Carabinieri della Stazione di Frascati hanno fermato un 37enne romano, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di rapina aggravata in concorso. L'uomo, il 7 dicembre 2017, insieme ad un 43enne calabrese, in piazza Marconi, dopo aver bloccato all'uscita del parcheggio una Daewo Matiz, guidata da una donna di 75 anni: aveva avvicinato la signora e, mentre il complice aveva distratto la vittima, le aveva sfilato dall'abitacolo la borsa con il portafogli, poggiato sul sedile posteriore dell'auto. Poi l'uomo era scappato sulla sua macchina. La banda, però, non sapeva che la scena era stata ripresa da alcune telecamere presenti in zona, che visionate dai Carabinieri e dalla Polizia Locale di Frascati, hanno permesso di identificare gli autori. I militari dell'Arma, che si erano messi subito alla ricerca dei fuggitivi, erano riusciti a bloccare il calabrese nei pressi della sua abitazione, in via Alcide di Gesperi, sempre a Frascati, mentre il complice era riuscito a far perdere le proprie tracce. Nella giornata di ieri, dopo numerosi servizi di osservazione e pedinamento, i Carabinieri della Stazione di Frascati sono riusciti a rintracciarlo, in viale Vittorio Veneto, a bordo di una Mini Cooper con i propri genitori. L'uomo è stato subito sottoposto a fermo, con l'accusa di rapina aggravata in concorso, in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.

Sabato 6 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA