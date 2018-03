Roma, la Questura vieta corteo di Forza Nuova: «Solo sit-in e comizi»

Vietati i cortei di Forza Nuova a Roma domani, giorno di chiusura della campagna elettorale. La Questura di Roma ha messo a punto il piano sicurezza per i comizi di chiusura ribadendo a Forza Nuova, «che tiene i propri eventi di chiusura in quattro distinte piazze, che non saranno consentiti spostamenti con l'esposizione di emblemi in forma eclatante, diffusione di simboli luminosi o slogan in forma itinerante». Vietate anche le contromanifestazioni all'interno della «green zone», un'area dove sono consentiti solo comizi.A Roma domani sono previsti i comizi di M5S, Forza Nuova e Potere al Popolo. Il Movimento 5 Stelle a piazza del Popolo, dalle 17 alle 22.30, a cui è prevista la partecipazione di 9.000 persone; di Potere al Popolo in Largo Agosta, in periferia, dalle 15 alle 22, a cui è prevista la partecipazione di 100 persone e in piazza Clemente XI dalle 20 alle 23.Quattro le piazze per Forza Nuova: largo Augusto Corelli (o piazza De Cupis) ore 16, con la presenza prevista di 50 persone, piazza Asti alle 18 in cui sono attese 70/80 persone; piazza F. De Andrè alle 20, dove sono previste 100 persone e piazza A. Capecelatro, alle ore 21.30, con 150 persone. Oggi invece chiude Casapound a piazza del Pantheon.