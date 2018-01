Roma, Fonte Nuova, spaccio e detenzione di droga: arrestato 24enne

Nel corso di un mirato servizio antidroga, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 24enne romeno, già noto per i suoi numerosi precedenti specifici, per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. I militari, insospettiti da un continuo andirivieni di giovani da una abitazione di via Monte Livata, a Santa Lucia di Fonte Nuova, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, dove hanno rinvenuto un vero e proprio campionario degli stupefacenti. Sono stati sequestrati 7 grammi di ecstasy, alcune dosi di cocaina, 2 di ketamina e alcuni grammi di marijuana, nonché la somma di 150 euro in contanti, che è stata sequestrata quale provento dell’attività illecita. Il giovane è stato arrestato e accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo.

Marted├Č 30 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:28



