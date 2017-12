Roma, violenze da ex marito e figlia: minacciata di morte a casa del nuovo compagno

Nella serata di ieri, i carabinieri di Ostia e di Fiumicino, sono intervenuti in località Isola Sacra, per una segnalazione di lite in famiglia giunta al 112. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che, poco prima, una 45enne di origini sarde era stata aggredita dall’ex marito, 45enne romano con precedenti, e dalla figlia, 24enne, nell’abitazione che divide con il suo nuovo compagno.

Dopo aver danneggiato, infrangendo tutti i vetri, l’autovettura dell’attuale convivente della vittima, i due aggressori si sono introdotti all’interno dell’appartamento dopo aver preso la porta d’ingresso a calci e spintoni, minacciando la donna di morte. I carabinieri hanno trovato i due aggressori ancora in stato di agitazione e li hanno bloccati. La vittima ha poi raccontato di una pregressa e decennale storia di maltrattamenti nei suoi confronti da parte dell’ex marito. Quest’ultimo e la figlia sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari. Dovranno rispondere di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e minacce.

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:05



