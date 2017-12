Fiumicino, boom di partenze: in viaggio fino all'Epifania 1,6 milioni di persone. Stati Uniti e Oriente tra le mete predilette

di Camilla Mozzetti

Sì, viaggiare. Soprattutto per trascorrere in modo diverso le vacanze di Natale e per dare il benvenuto al nuovo anno. Bandite le feste in famiglia, si chiude una valigia e si parte alla volta degli Stati Uniti, del Sud-America e dell'estremo Oriente. Non è una percezione, ma un dato di fatto, confermato dalle analisi sui flussi dei viaggiatori dell'aeroporto Leonardo da Vinci. Stando alle previsioni, fino al prossimo 7 gennaio il numero dei passeggeri che transiterà per lo scalo aeroportuale di Fiumicino sarà di 1,6 milioni di persone.



Un volume di presenze per le quali le mete preferite sono quelle intercontinentali – America ed Estremo Oriente – con una crescita del 20% rispetto allo scorso Natale. Molti sono poi i nuovi collegamenti avviati nel corso dell’anno e confermati come location ambite per le vacanze. Sul fronte delle destinazioni, il Nord America è senz'altro la meta che, grazie al lancio dei nuovi voli di Norwegian verso New York e Los Angeles e al forte contributo di American Airlines con l’apertura, a maggio, del volo per Dallas operato con Boeing 777-200, registra i volumi di crescita più significativi (+20,9%). Fondamentale anche l'ascesa (+16%) del Centro-Sud America (in particolare Argentina, Cile e Messico). Si conferma inoltre la scelta del fascino delle città orientali con rafforzamento su città già servite sul versante coreano (Seoul) e con nuove mete raggiungibili da Roma (Malè).



Ed è proprio questo segmento di traffico dei voli internazionali, in particolare l'extra Schengen e il lungo raggio, che sta facendo registrare un forte aumento arrivato a novembre a +8,6%. E così anche oggi, a poche ore dal brindisi di fine anno, sono tanti i vacanzieri che, fin dalle prime ore del mattino, stanno raggiungendo, non solo in auto ma anche in treno e in pullman, i terminal per imbarcarsi verso le mete prescelte per salutare il 2018.



Molte sono poi le coppie ma anche le comitive che al Terminal 3, dopo aver sbrigato le pratiche di accettazione e prima di raggiungere i rispettivi gate di imbarco, si fermano per scattare foto ricordo davanti all'Uomo di Vitruvio di Leonardo, scultura in legno e ferro realizzata nel '67 dal maestro Mario Ceroli, divenuta col tempo simbolo dello scalo e tornata dopo il restauro a spiccare al centro della hall partenze.



Tra i passeggeri in partenza, anche interi nuclei familiari che, con passeggini e figli piccoli al seguito, hanno scelto la Lapponia, Rovaniemi, con voli via Helsinki, per andare a visitare il Villaggio di Babbo Natale. Non mancano, infine, le crociere sul Danubio e sul Volga, attraverso voli diretti a Vienna, Budapest, Mosca. Gettonata anche la Russia, con S.Pietroburgo in testa; il Kenya; Zanzibar; Cuba e S.Domingo. Infine, per quanto riguarda il Vecchio Continente, in vetta alle preferenze ci sono Regno Unito e Spagna.





Sabato 30 Dicembre 2017



