Roma, scoperta banda di spacciatori parenti tra loro

Fiano Romano era diventata la piazza dello spaccio, il luogo dove rifornirsi di cocaina. Lì operava un gruppo di albanesi, parenti tra loro, che avevano organizzato nelle loro case e per le vie del paese la fiorente attività di vendita di stupefacenti. Sono stati ripresi per 370 volte cedere droga, individuati 70 clienti abituali.



Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri della Stazione di Fiano Romano stanno notificando un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Rieti, nei confronti di due albanesi di 26 e 24 anni, già conosciuti dalle forze dell'ordine: sono accusati in concorso di detenzione e spaccio di stupefacenti. La complessa attività di indagine, coordinata da Rocco Gustavo Maruotti della Procura della Repubblica di Rieti ha consentito di accertare che il gruppo albanese, legato da vincoli di parentela, gestiva non solo lo spaccio di cocaina nella cittadina di Fiano, ma era diventato il punto di riferimento dei consumatori della zona Tiberina. Nel corso dei servizi di osservazione, in poco più di due mesi, i Carabinieri hanno riscontrato ben 370 episodi di cessione di stupefacente identificando oltre 70 acquirenti. Le cessioni avvenivano a volte nelle abitazioni degli spacciatori e a volte nelle vie del paese dopo aver preso un appuntamento al telefono. L'ordinanza ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi gli arrestati, uno nella casa circondariale di Rieti e l'altro nel carcere di Firenze-Solliciano.

Giovedì 4 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:47



