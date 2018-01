Roma, anziano scomparso da alcuni giorni: ritrovato dalla polizia

I familiari ne avevano denunciato la scomparsa qualche giorno fa al commissariato Esposizione all'Eur per il mancato rientro in casa del loro congiunto, un uomo di 87 anni. Si era allontanato da casa la sera di mercoledì 3 gennaio, nella zona della metro Garbatella . Ma la notte del 4 gennaio una pattuglia della polizia stradale di Aprilia - in servizio sulla strada statale Pontina - ha notato in zona Spinaceto, un uomo anziano camminare a piedi contromano, col rischio che venisse investito. Fermato ed identificato era l'uomo scomparso dalla zona Eur, i familiari hanno ringraziato i due agenti Roberto Cicale e Giuseppe Moscarello con vari post sui social network e il loro comandante Massimiliano Corradini.