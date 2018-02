PLAY FOTO Roma blindata per l'arrivo di Erdogan (foto Davide Fracassi/Ag.Toiati)

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, è arrivato a Roma per la visita di un giorno in Italia. L'aereo con a bordo il leader di Ankara è atterrato poco dopo le 19 all'aeroporto di Fiumicino. Le fasi d'arrivo si sono svolte in un'area decentrata dello scalo, inaccessibile alla stampa e controllata dalle forze dell'ordine.

Domani Erdogan vedrà il Papa in Vaticano, il presidente Sergio Mattarella al Quirinale e il premier Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi. In serata incontrerà alcuni imprenditori italiani. Chiusa anche Veneto, nei pressi dell'hotel dove alloggia il premier turco.