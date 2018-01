Equitalia, la lista dei favori del direttore condannato: sconti, segreti e nomi vip

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per districarsi nelle procedure di pagamento delle cartelle Equitalia si rivolgevano tutti ad Alessandro Migliaccio, ex direttore regionale di Equitalia appena condannato a due anni. Emerge dalle carte dell'inchiesta depositate al processo: ci sono Claudio Lotito, che deve gestire il maxi debito della Lazio Calcio, l'ex ministro Paolo Cirino Pomicino, con le multe incassate per le vie di Roma, l'ex senatore Rosario Giorgio Costa, ex sottosegretario del governo Berlusconi, che si interessa del trasferimento di un dipendente, mentre...