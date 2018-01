L'"amore tossico" dell'attore Bevilacqua, picchia la ex: condannato per stalking

di Marco Carta

«Rivoglio il mio cane». Si erano lasciati dopo una relazione tormentata. Ma lui non aveva più riavuto il pincher che aveva regalato all'ex compagna. Un pegno d'amore, che in breve tempo, si è trasformato in un'ossessione per l'attore Emanuel Bevilacqua che ieri mattina è stato condannato dal giudice monocratico ad un anno e 8 mesi per stalking e lesioni al termine di una vicenda giudiziaria che ha avuto inizio nel 2010, dopo decine di denunce e un altro processo in cui era stato assolto. Si era...