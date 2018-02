Elezioni, vandali in azione ad Anagnina: striscione del Pd danneggiato

«Nella notte è stato danneggiato lo striscione apposto davanti al circolo Pd Morena·Anagnina nella periferia del settimo municipio di Roma ». A dare l'annuncio Massimiliano Baldini coordinatore municipale area Orlando del Pdche aggiunge: « È l'ennesimo atto vandalico subito dal circolo in pochi giorni che cade in un momento in cui nel nostro paese e nella nostra città si stanno susseguendo atti di intolleranza anche molto gravi nel pieno di una importante campagna elettorale. L'auspicio è che il confronto tra le forze politiche in campo sia sui programmi e si possa temere in un clima sereno».

Domenica 4 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA