Roma, cominciamo bene: all'Eur distrutto marciapiede appena riasfaltato per mettere i bandoni elettorali

Siamo nell'epoca dei social network e del marketing online virale. Eppure quando si entra in campagne elettorale il copione è sempre lo stesso, come se fossimo ancora negli anni '70: nelle strade, o meglio sui marciapiedi delle città cominciano ad apparire gli orrendi bandoni elettorali. Su quelle lastre di metallo, sempre più contorte e arrugginite come se fossero davvero le stesse di 40 anni fa, si buttano litri e litri di colla e altrettanti chili di carta, per mostrare ai cittadini i volti dei candidati, quasi sempre deturpati o strappati dagli avversari politici. E poco importa se quei cartelloni finiscano col togliere spazio agli stessi cittadini, che devono stare pure attenti a non urtarli camminando a rischio di beccarsi il tetano.L'ultima manifestazione del degrado pre-elettorale fa brutta mostra di sé nella Capitale, in via dell'Umanesimo, all'Eur: come documentano le foto della lettrice Kari Stumpo Sperotti, lungo il marciapiede appena riasfaltato, per erigere i minacciosi bandoni, il terreno è stato spaccato e i pali di metallo ben conficcati e puntellati con il legno. Buchi che, presumibilmente, resteranno lì una volta finite le elezioni e rimossi i bandoni, a deturpare il paesaggio.