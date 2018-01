Roma, intervengono per un furto e trovano una coltivazione di marijuana

Gli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti insieme al personale del commissariato Borgo hanno arrestato G.L. 28 anni romano, G.A. 22 anni romano e M.C. 63 anni di origine campane, per produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente. Gli agenti intervenuti per una segnalazione di furto in atto in abitazione, hanno trovato all'interno dell'appartamento, otto piante di marijuana e una serra adibita alla coltivazione.

Domenica 7 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21



