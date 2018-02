Roma, ai domiciliari continua spacciare droga lanciando le dosi dalla finestra

Nulla di romantico, puro tornaconto illegale. Impossibilitata a uscire di casa, poiché costretta agli arresti domiciliari, una donna di Acilia ha continuato per mesi a spacciare lo stesso lanciando dosi di droga dalla finestra. Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione Ostia Antica e quelli della stazione di Roma Acilia hanno arrestato una 30enne romana, già detenuta agli arresti domiciliari, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.



L’arresto è frutto di mirati servizi di appostamento e osservazione attuati dai carabinieri in borghese ai quali non era sfuggito uno strano andirivieni di giovani in un palazzo. I militari hanno sorpreso la donna che lanciava dalla sua finestra un involucro ad un giovane in strada. Il ragazzo è stato immediatamente bloccato e nelle sue tasche è stato rinvenuto l’involucro raccolto, che all’interno conteneva dosi di hashish.



I carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della donna, dove, a seguito di perquisizione, sono riusciti a scovare un centinaio di dosi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e denaro contante, provento dell’attività illecita. L’arrestata è stata portata in caserma in attesa del rito direttissimo mentre il ragazzo è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Venerd├Č 2 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA