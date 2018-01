Shaboo, hashish, coaina e marijuana: presi 6 pusher da San Basilio all'Aurelia

Shaboo, hashish, coaina e marijuana. Da San Basilio a Tor Bella Monaca gli agenti della polizia hanno effettuato controlli e anche grazie al cane antidroga Condor sono riusciti a individuare e arrestare sei pusher. Ingente la quantità di droga sequestrata: 5 chili di hashish, 1,2 chili di coaciana, 400 grammi di marijuana e 14 dosi di shaboo, metanfetamina nata in Giappone, molto diffusa nelle Filippine e in Thailandia.

IL CANE CONDOR - Gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, insospettiti dagli strani movimenti intorno all’abitazione di un uomo di 35 anni, hanno capito che si trattava di un pusher . Gli agenti con l’ausilio dei cinofili, hanno perquisito l’appartamento e la macchina di G.L. e, grazie al fiuto del cane antidroga “ Condor”, hanno rinvenuto quasi 5 kg di hashish ed oltre 1 kg di cocaina. L’uomo dovrà rispondere per violazione della legge sugli stupefacenti .



LA CENTRALE DELLO SPACCIO - Un altro spacciatore è finito in manette in zona Aurelio: abitava al 13° piano di un palazzo, posizione che gli consentiva di osservare spostamenti anomali che avvenivano in strada. Così Z.R., romano di 44 anni, già agli arresti domiciliari, gestiva una vera e propria centrale dello spaccio. Sul corrimano del balcone, i poliziotti hanno trovato alcune dosi di cocaina mentre nell’abitazione erano nascosti 800 euro, suddivisi in vari tagli, e tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente.



PUSHER E VEDETTE - Gli agenti del commissariato Casilino Nuovo, a Tor Bella Monaca, hanno individuato un pusher aiutato da una vedetta, mentre riforniva i tossicodipendenti della zona . Bloccati, C.R. e J.E, rispettivamente di 25 e 23 anni, entrambi romeni, sono stati trovati in possesso di 41 involucri termosaldati, contenenti cocaina, ed una considerevole somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti .



SHABOO E SPACCIATORI FILIPPINI - A Primavalle due giovani a bordo di una autovettura sono stati fermati durante un controllo. Nel marsupio e in un sacchetto gettato sul tappetino dell’auto, i poliziotti hanno trovato alcune confezioni cilindriche in cellophane e cartoncino giallo contenente shaboo. Nella successiva perquisizione dell’abitazione di uno di loro, sono state trovate altre 14 dosi della medesima sostanza, insieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento . C.M.V.A e V.R.M, rispettivamente di 36 e 28 anni, entrambi filippini, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.



L'ODORE DI MARIJUANA - L’ultimo pusher, in ordine di tempo, a finire in manette è L.C., romano di 18 anni; gli investigatori del commissariato Prati si sono presentati alla porta della sua abitazione. L’inconfondibile odore della marijuana ha dato una prima conferma agli agenti; in casa erano nascosti più di 400 grammi di sostanza stupefacente e due piante di marijuana coltivante in una serra casalinga.