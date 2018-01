Roma, nascondeva la droga sotto la leva del cambio: romeno arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Flaminio a mettere fine all’attività illecita di un 27enne romeno. Gli investigatori da tempo erano sulle tracce di un pusher che riforniva di cocaina i tossicodipendenti della zona e ieri, notata un’auto sospetta transitare su via della Giustiniana, hanno deciso di procedere al controllo. Il conducente, però, alla vista dell’auto della Polizia, si è allontanato con una manovra spericolata, sorpassando contromano un’auto ferma ad un incrocio.



Ne è nato un breve inseguimento, al termine del quale i poliziotti hanno bloccato l’auto. L’uomo era in possesso di un piccolo quantitativo di droga ma, da un controllo minuzioso, in un vano nascosto sotto la leva del cambio, è spuntato un involucro contenente quasi 40 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, oltre ad una somma di circa 800 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Arrestato in flagranza del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, l’uomo è stato condannato alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena ma con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

