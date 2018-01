Roma, nasconde 43 dosi di cocaina nei jeans: fermato un 16enne a Tor Bella Monaca

Nascondeva 43 dosi di cocaina nelle tasche dei pantaloni mentre altre 639 erano nascoste in casa, sul terrazzo di una palazzina a Tor Bella Monaca. Un 16enne romano è stato fermato dai carabinieri in largo Ferruccio Mengaroni. I militari, insospettiti dall'atteggiamento del giovane, hanno deciso di avviare un controllo.Durante le operazioni di verifica, sono state rinvenute le dosi di droga e a seguito di un controllo nell'abitazione del ragazzo i carabinieri hanno scoperto oltre 370 grammi di cocaina e 370 dosi di eroina, corrispondenti a circa 250 grammi. Il ragazzo è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.Le operazioni non finiscono qui. I militari dell'Arma della stazione Roma Tor Vergata hanno fermato anche altri due ragazzi di 21 anni, già noti alle forze dell'ordine, mentre stavano contrattando con un loro conoscente il prezzo per la cessione di alcune dosi di marijuana.Oltre alle dosi sequestrate sul posto, i militari hanno eseguito le perquisizioni nelle rispettive abitazioni sequestrando complessivamente 12 dosi di marijuana, 2 di hashish e oltre 400 euro ritenuti provento della loro illecita attività. Entrambi i ragazzi restano a disposizione dell’autorità giudiziaria di fronte alla quale dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.