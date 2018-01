Roma, spacciava ai giardini comunali: preso pusher diciassettenne

E’ con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che mercoledì sera i carabinieri di Cecchina, ai Castelli Romani, hanno arrestato un 17enne del posto. Era da qualche giorno, infatti, che alcuni passanti avevano segnalato un insolito via vai di giovani dai giardini comunali di via Italia a Cecchina, così quando la pattuglia si è avvicinata per procedere ad un controllo, il primo a tentare la fuga è stato proprio il minorenne. Raggiunto dai militari, il giovane è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana.



La successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha permesso di rinvenire – nascosti nella camera da letto del giovane - altri 250 grammi di marijuana, vari bilancini di precisione e arnesi per il taglio e il confezionamento della sostanza. Il 17enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Venerd├Č 26 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:40



