Donna spinta sotto la metro a Roma, l'aggressore resta in carcere

Resta in carcere Igor Trotta, 47 anni, accusato di tentato omicidio per aver spinto venerdì scorso sotto un convoglio della metro B di Roma, Micaela Castro Pizarro, badante peruviana di 47 anni. Il gip Vilma Passamonti ha convalidato l'arresto al termine dell'interrogatorio durante il quale l'uomo ha ammesso le responsabilità sul folle gesto. Il pm di Roma Alberto Pioletti ha chiesto per Trotta la perizia psichiatrica, richiesta avallata anche dal suo difensore, l'avvocato Maurizio Scuderi. L'uomo è ora detenuto nel centro clinico del carcere di Rebibbia.