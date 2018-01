Roma, domenica musei gratis per i residenti nella Capitale

Anche il 4 febbraio, come tutte le prime domeniche del mese, l'ingresso ai musei civici e alle mostre in programma in questi spazi sarà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana con una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni

Culturali con l'organizzazione di Zètema Progetto Cultura. «Inoltre - aggiunge una nota del Comune - come

prima domenica del mese, il percorso di visita nell'area dei Fori Imperiali sarà aperto al pubblico gratuitamente dalle ore 8.30 alle 16.30, con l'ultimo ingresso alle 15.30. L'apertura straordinaria prevede l'ingresso alla Colonna di Traiano e, dopo il percorso con passerella attraverso i Fori di Traiano e di Cesare, la prosecuzione attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva, che permette di accedere al Foro Romano, mediante la passerella realizzata presso la Curia dalla Soprintendenza di Stato. Questa domenica sarà l'occasione per scoprire le collezioni permanenti dei Musei e le mostre temporanee in corso tra cui il percorso espositivo all'interno del Museo di Roma a Palazzo Braschi sul Teatro dell'Opera di Roma attraverso le opere di artisti, disegnatori, costumisti e scenografi che lo hanno reso celebre, la grande mostra dedicata all'imperatore Traiano in occasione dei 1.900 anni dalla sua morte ai Mercati di Traiano e l'esposizione ai Musei Capitolini sullo studioso Johann Joachim Winckelmann e il suo rivoluzionario approccio all'archeologia (Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo Capitolino nella Roma del Settecento).



Infine, nel nuovo spazio espositivo della Centrale Montemartini, sarà possibile visitare la mostra dedicata al dialogo tra due importanti culture affacciate sul mediterraneo: quella egizia e quella etrusca (Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato)».

Mercoledì 31 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA