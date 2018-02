Roma, domenica ecologica: cambiano gli orari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tutti a piedi, nella capitale torna la domenica ecologica, ma con orari rimodulati in funzione della partita serale, Roma-Benevento, in programma all'Olimpico. Lo stop ai veicoli - disposto per contenere le emissioni inquinanti e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell'aria e a un uso responsabile delle fonti energetiche - prevede il divieto totale della circolazione ai mezzi dotati di motore endotermico, nella Ztl, la cosiddetta Fascia Verde delineata dal Piano generale traffico urbano. La limitazione...