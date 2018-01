Roma, il Cotral firma contratto per 7 nuovi bus: copriranno la tratta Frosinone-Anagni

Aumenta il parco mezzi del trasporto pubblico regionale: sette nuovi bus bipiano andranno ad aumentare la flotta del Cotral. Il contratto per la fornitura dei pullman è stato firmato questa mattina dalla presidente dell'azienda di trasporti pubblici regionale, Amalia Colaceci e dai rappresentanti di Man Truck & Bus Italia, Tiziano Gavardini e Franco Pedrotti.



Nel dettaglio, i mezzi (Neoplan sky liner) da 90 posti si aggiungono ai 40 già in servizio e saranno impiegati sulla linea Frosinone-Roma-Anagni. L'acquisto dei veicoli, nell'ambito dell'accordo quadro della gara del 2015, è completamente autofinanziato dall'azienda e ha permesso al Cotral di contare, nel proprio parco veicoli, 427 veicoli complessivi.



L'entrata in servizio dei nuovi bus è prevista per l'estate. «È un altro impegno mantenuto - dichiara la presidente di Cotral Amalia Colaceci - Oggi abbiamo firmato il contratto per un importo complessivo di 3 milioni di euro, completamente a carico dell'azienda».

