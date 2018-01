Corcolle, arriva lo stop alle macerie di Amatrice

di Lorenzo De Cicco

Stavolta i bellicosi comitati di zona non hanno neanche fatto in tempo a imbracciare i megafoni della protesta. Il «no alla discarica» in località Corcolle, a una manciata di chilometri da Villa Adriana, lo ha messo per iscritto la Soprintendenza speciale per l'Archeologia di Roma, che fa capo al Ministero dei Beni Culturali. I tecnici si erano insospettiti per «i lavori di movimento terra» adocchiati solo pochi giorni fa. Proprio nel luogo in cui, nel 2012, il prefetto dell'epoca suggerì la...