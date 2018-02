Roma, controlli nelle strade e nei negozi di Ostia: un arresto e 5 denunce

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri di Ostia sul litorale, con posti di blocco, che hanno permesso di identificare 205 persone e di eseguire accertamenti a 98 veicoli. Nella zona di Nuova Ostia, i carabinieri hanno fermato un 47enne del posto, a bordo di un'autovettura. I militari hanno ispezionato il veicolo con l'ausilio dei cani antidroga che hanno scoperto dosi di hashish. La perquisizione nell'abitazione dell'uomo, in via delle Azzorre, ha portato al sequestro di diverse decine di dosi di hashish e marijuana, sei piante della stessa sostanza, coltivate sulla terrazza e oltre 400 euro, ritenute provento dello spaccio. Il 47enne è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio e coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

empre sul litorale, i carabinieri hanno denunciato una coppia, cittadini romeni di 22 e 47 anni, che deteneva nella loro abitazione dosi di hashish e marijuana. Nel corso dei controlli agli esercizi commerciali, due titolari sono stati sanzionati di circa 1.000 euro perché avevano installato, senza le prescritte autorizzazioni, impianti di video-sorveglianza presso le loro attività. I carabinieri hanno anche adottato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nei confronti del gestore di un ristorante di Ostia che impiegava due lavoratori in nero, con sanzioni amministrative per oltre euro 5.000. Scoperti e denunciati i titolari di un centro benessere di Ostia, che, mediante un allaccio abusivo, tramite un contatore rubato a Roma, fornivano illecitamente di energia elettrica la loro attività.

Giovedì 1 Febbraio 2018



