Roma, controlli antidroga a La Storta e Cesano: in manette due spacciatori

Controlli antidroga a La Storta e Cesano dove ieri sera, i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato due pusher trovati in possesso di hashish, marijuana e cocaina. Dopo alcuni servizi di appostamento nel quartiere La Storta, i Carabinieri hanno individuato un 27enne romano che si aggirava con fare sospetto tra alcuni gruppi di giovani e lo hanno fermato per accertamenti: l'uomo aveva con sè alcune dosi di hashish, così i carabinieri hanno deciso di perquisire la sua abitazione, in via Carlo Fassinelli, dove hanno trovato circa 100 grammi di marijuana e diverse dosi di hashish e cocaina.



In via Giorgio Marincola a Cesano, invece, i carabinieri hanno notato un gruppo di giovani radunati intorno all'autovettura di un 21enne del posto e hanno deciso di eseguire un controllo. Mentre si avvicinavano hanno notato il giovane cedere una dose di hashish ad un coetaneo e sono intervenuti. Fermato il pusher, i militari hanno trovato in suo possesso altre dosi, del peso complessivo di circa 30 grammi. I due arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Dovranno difendersi dall'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA