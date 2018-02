Atac, per evitare il fallimento addio ai treni dei pendolari: ecco il piano. Lido, Viterbo e Giardinetti a rischio

di Michela Allegri e Simone Canettieri

Il futuro di Atac è scritto in 133 pagine. Sono quelle del concordato preventivo presentato al tribunale civile di Roma, giudice relatore Lucia Odello, che raccontano anche come, dal 2010 al 2016, l'azienda abbia perso 900 milioni di euro per la «svalutazione dei crediti» vantati soprattutto nei confronti di Campidoglio e Regione. Nel piano del presidente Paolo Simioni, ora è al vaglio dei magistrati delegati agli affari civili di piazzale Clodio, si indica la via d'uscita per evitare che la municipalizzata...