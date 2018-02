Roma, chiusi gli uffici del Comune di via del Tritone, nessuno ha le chiavi e i dipendenti restano fuori

Dipendenti comunali lasciati fuori dagli uffici. E' successo questa mattina ad alcuni consiglieri comunali di via del Tritone 142, sede dei gruppi consiliari di Roma Capitale.



Una mattinata davvero intensa. Gli uffici sono rimasti chiusi. L'usciere non aveva le chiavi, l'economato di via della Greca neanche, poi sono arrivate due macchine che volevano portare a via della Greca gli impiegati che però si sono rifiutati.

Il bello è che alle 9.30 c'erano la Commissione Bilancio e Commercio.

Venerdì 2 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:43



