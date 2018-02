Roma, lunghe code sul Raccordo Anulare per un veicolo in fiamme a Settebagni

Sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata interna, un veicolo in fiamme al km 24+600, altezza Settebagni, sebbene sia stato ormai spento, causa ancora disagi alla circolazione creando code dalla Cassia bis alla Roma-Fiumicino. In esterna, invece, si sta in fila dall'Aurelia alla Nomentana. Congestionato il Tratto urbano della A24, da Portonaccio al bivio per la Tangenziale est, verso il centro. In uscita si sta in fila da Tor Sapienza al Raccordo per le difficoltà di immissione. Le consolari sono trafficate in entrata a Roma: la Cassia dalla Storta a Tomba

di Nerone, la Nomentana da Tor Lupara a Colleverde, la Casilina da Borghesiana al Raccordo e infine l'Appia da Santa Maria delle Mole a Capanelle. Il quadrante sud. Sulla via Pontina si procede a rilento da Tor dè Cenci a viale Europa verso l'Eur. Disagi verso l'eur anche sulla Roma-Fiumicino dove il traffico è bloccato dal Raccordo a viale Newton.

