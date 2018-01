Roma, clochard muore di freddo, trovato il corpo alla stazione Tiburtina

di Marco De Risi

Gli infermieri di un’ambulanza hanno provato a rianimarlo ma ormai non c’era più nulla da fare. Lui era un senza fissa dimora di 30 anni, romeno, che è morto in uno spiazzo al buio accanto alla stazione Tiburtina, a causa del freddo. Questa è l’ipotesi principale avanzata dal medico legale come causa del decesso.

A scoprire il corpo, avvolto in una coperta, è stato un altro ”clochard”, stasera verso le 22, che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto anche un equipaggio del commissariato Porta Pia.



Il cadavere non presenta segni di violenza anche se, come sempre accade in questi casi, sarà fatto un esame più approfondito all’obitorio. L’uomo era conosciuto in zona per il suo mendicare e chiedere qualcosa da mangiare ai negozianti. ”Una persona pacifica”, commenta un residente. E’ molto probabile che per lui sia stato letale il freddo di questi ultimi giorni. ”Una sola coperta non è sufficiente per ripararsi all’aperto e con queste temperature notturne”, ha commentato uno degli investigatori giunti sul posto.

Venerdì 5 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:07



