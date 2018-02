Sabrina Ferilli scrive alla Raggi: «Da romana sono offesa: autorizzi i ragazzi del Cinema America»

Cara Sindaca, l'esproprio che sta avvenendo nei confronti dei Ragazzi del Cinema America è un atto gravissimo e senza alcun precedente nella nostra città



. Lo scrive Sabrina Ferilli in una lettera inviata oggi alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, all'indomani delle dichiarazioni dell'assessore capitolino alla Cultura, Luca Bergamo, che parla di bando e riduzione della programmazione della storica arena trasteverina.

Io amo Roma - prosegue Ferilli - loro amano Roma e chiunque impedisca a qualcuno di amare questa città, o anche solo di limitarne e rallentarne il suo operato, non può che provocare in me un sentimento di offesa e delusione. Questi ragazzi sono l'emblema della romanità che non si ferma davanti a niente e nessuno. Mi appello personalmente e a lei affinché la manifestazione in Piazza San Cosimato venga immediatamente autorizzata, come successo negli scorsi anni

, conclude l'attrice, annunciando la sua partecipazione all'iniziativa del 12 alle 13 presso il WE GIL di Largo Ascianghi.