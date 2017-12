Roma, la app lo avverte dei ladri in casa e chiama i carabinieri: un arresto

Vigilia e giorno di Natale sfortunati per un pregiudicato romano di 55 anni, che insieme ad un complice (riuscito per il momento a fuggire) stava rubando dentro a un appartamento a Ciampino, in via del Lavoro.



I fatti risalgono alla sera dell'antivigilia di Natale. I due "compari", giunti dal quartiere popolare romano di Tor Sapienza, entrambi conosciuti alle forze dell'ordine per furto e ricettazione, hanno preso di mira una palazzina. Il più giovane dei due, un 45enne anche lui romano, dello stesso quartiere, attualmente ricercato, si è arrampicato sui tubi del gas ed è entrato in un casa del secondo piano dopo averne forzato una portafinestra, portando via soldi, gioielli e altro materiale.



Al proprietario, però, è arrivato sullo smartphone l'avviso di intrusione in casa, tramite l'antifurto satellitare. A questo punto l'uomo, ha dato l'allarme ai carabinieri che sono subito intervenuti, fermando il palo, G.G. pluripregiudicato 55enne, per il reato di furto in concorso. Il "palo" si era nascosto in un anfratto della palazzina all'esterno, ma i militari arrivati sul posto, lo hanno scovato dopo pochi minuti e tratto in arresto, trovandogli addosso anche una torcia e dei guanti.



Il complice invece è riuscito a fuggire da una seconda uscita del condominio. Stamattina si è svolto il processo per direttissima presso il Tribunale di Velletri, aperto per il giorno di Natale, per l'uomo fermato dai carabinieri che è stato messo agli arresti domiciliari. La refurtiva che era stata trafugata e già messa in un sacco è stata restituita ai legittimi proprietari, essendo stata trovata dai carabinieri sul balcone, abbandonata dal ladro in fuga. (Foto Luciano Sciurba)

